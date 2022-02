மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவை தமிழகத்தில் முதலாவதாக அறிவித்தது, வால்பாறை நகராட்சி + "||" + Valparai Municipality was the first in Tamil Nadu to announce the results of the counting of votes

