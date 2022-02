மாவட்ட செய்திகள்

ஹிஜாப் சர்ச்சை எழுந்த வார்டில் 10 ஓட்டுகள் பெற்ற பா.ஜனதா + "||" + Ward where the hijab controversy arose BJP won by 10 votes

ஹிஜாப் சர்ச்சை எழுந்த வார்டில் 10 ஓட்டுகள் பெற்ற பா.ஜனதா