மாவட்ட செய்திகள்

பாஜக போட்டியிட்ட 15 இடங்களில் டெபாசிட் இழப்பு + "||" + Loss of deposit in 15 seats contested by BJP

பாஜக போட்டியிட்ட 15 இடங்களில் டெபாசிட் இழப்பு