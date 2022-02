மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்துக்கு அனைத்து தரப்பினரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்: கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் + "||" + Collector Senthilraj has asked the people to cooperate for the betterment of the disabled children

மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்துக்கு அனைத்து தரப்பினரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்: கலெக்டர் செந்தில்ராஜ்