கணவர் சமாதியில் சான்றிதழை வைத்து அஞ்சலி செலுத்திய கவுன்சிலர் + "||" + Counselor Samina Selvam paid homage by placing winner certificate at her husband Selvam sameena

