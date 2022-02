மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி அருங்காட்சியகத்தில் பழங்குடியின மக்களின் மாதிரி சிலைகள் + "||" + Model statues of indigenous people in the Ooty Museum

ஊட்டி அருங்காட்சியகத்தில் பழங்குடியின மக்களின் மாதிரி சிலைகள்