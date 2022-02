மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை பெறுவதில் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் பின்தங்கி உள்ளது. கலெக்டர் தகவல் + "||" + Is lagging behind in obtaining identity card for the disabled

