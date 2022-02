மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாநகராட்சி தேர்தலில்பா.ம.க., பா.ஜனதா கட்சியால் 10 வார்டுகளில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த அ.தி.மு.க. + "||" + The AIADMK lost its chance to win in 10 wards

சேலம் மாநகராட்சி தேர்தலில்பா.ம.க., பா.ஜனதா கட்சியால் 10 வார்டுகளில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த அ.தி.மு.க.