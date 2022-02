மாவட்ட செய்திகள்

தொழிற்சாலைகளில் பெண்களை பணியமர்த்தும் போது விதிகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்தொழிலக பாதுகாப்பு கூடுதல் இயக்குனர் அறிவுறுத்தல் + "||" + In factories When hiring women The rules must be followed

தொழிற்சாலைகளில் பெண்களை பணியமர்த்தும் போது விதிகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்தொழிலக பாதுகாப்பு கூடுதல் இயக்குனர் அறிவுறுத்தல்