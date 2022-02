மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக அமைக்கப்பட்டு ஒரு ஆண்டுக்குள் குண்டும், குழியுமாக மாறிய சாலை + "||" + Road that was newly built and turned into a pothole within a year

புதிதாக அமைக்கப்பட்டு ஒரு ஆண்டுக்குள் குண்டும், குழியுமாக மாறிய சாலை