மாவட்ட செய்திகள்

உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள கன்னடர்களை மீட்க வெளியுறவுத்துறை மந்திரியுடன் தொலைபேசியில் பேசினேன் - பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி + "||" + I spoke on the phone with the Foreign Minister

உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள கன்னடர்களை மீட்க வெளியுறவுத்துறை மந்திரியுடன் தொலைபேசியில் பேசினேன் - பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி