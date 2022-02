மாவட்ட செய்திகள்

எர்த்தாங்கல், பாலாத்துவண்ணான் கிராமத்தில் நடந்த விழாவில் 150 காளைகள் சீறிப்பாய்ந்து ஓடின + "||" + At a ceremony held at Palathuvannan village in Erthangal 150 bulls ran wild

எர்த்தாங்கல், பாலாத்துவண்ணான் கிராமத்தில் நடந்த விழாவில் 150 காளைகள் சீறிப்பாய்ந்து ஓடின