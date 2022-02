மாவட்ட செய்திகள்

பொய் வழக்கு போடும் திமுகவை கண்டித்து நாளை (திங்கட்கிழமை) நடக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் என்றுமுன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி பேசினார். + "||" + Crowds are expected to take part in tomorrow's demonstration

பொய் வழக்கு போடும் திமுகவை கண்டித்து நாளை (திங்கட்கிழமை) நடக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் என்றுமுன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி பேசினார்.