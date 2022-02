மாவட்ட செய்திகள்

பேரூர் அருகே பூண்டி வெள்ளியங்கிரி மலை ஏற பக்தர்களிடம் பணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனால் பக்தர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் + "||" + Collection of money from devotees to climb Boondi Velliangiri hill

