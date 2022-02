மாவட்ட செய்திகள்

கடன் வாங்கி தருவதாக முகநூலில் ஏமாற்றி ரூ.76 ஆயிரத்தை வாலிபரிடம் பறித்த கும்பல் + "||" + The gang who cheated Rs 76,000 from a teenager by pretending to take a loan

கடன் வாங்கி தருவதாக முகநூலில் ஏமாற்றி ரூ.76 ஆயிரத்தை வாலிபரிடம் பறித்த கும்பல்