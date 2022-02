மாவட்ட செய்திகள்

வியாபாரிகளிடம் இருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யக்கூடாது + "||" + Paddy should not be purchased from traders

வியாபாரிகளிடம் இருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யக்கூடாது