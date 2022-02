மாவட்ட செய்திகள்

தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி இருந்தால் சிறந்த மாணவர்களாக வரலாம். மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் பேச்சு + "||" + You can become a better student if you have self-confidence and perseverance

தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி இருந்தால் சிறந்த மாணவர்களாக வரலாம். மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் பேச்சு