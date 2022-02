மாவட்ட செய்திகள்

காவலர்கள் ஒன்றிணைந்து நிதி திரட்டினர்:விபத்தில் இறந்த ஏட்டுவின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.13 லட்சம்போலீஸ் சூப்பிரண்டு நிஷா பார்த்திபன் வழங்கினார் + "||" + Rs 13 lakh to the family of Ettu who died in the accident

காவலர்கள் ஒன்றிணைந்து நிதி திரட்டினர்:விபத்தில் இறந்த ஏட்டுவின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.13 லட்சம்போலீஸ் சூப்பிரண்டு நிஷா பார்த்திபன் வழங்கினார்