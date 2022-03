மாவட்ட செய்திகள்

சிவராத்திரியையொட்டி நாளை இரவு சிவாலயங்களில் 4 சாமத்திலும் சிறப்பு அபிஷேக அலங்கார பூஜை: அறநிலையத்துறை + "||" + Special anointing ceremony at Shiva temples on the occasion of Shivaratri: Charitable Trusts

சிவராத்திரியையொட்டி நாளை இரவு சிவாலயங்களில் 4 சாமத்திலும் சிறப்பு அபிஷேக அலங்கார பூஜை: அறநிலையத்துறை