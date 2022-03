மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி செல்லா குழந்தைகள் எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டும் + "||" + We need to reduce the number of children going to school

பள்ளி செல்லா குழந்தைகள் எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டும்