மாவட்ட செய்திகள்

உக்ரைனிலுள்ள தூத்துக்குடி மாணவர்களின் விவரங்களை தெரிவிக்க தொடர்பு அலுவலர் நியமனம்: கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் + "||" + Appointment of a liaison officer to report the details of Thoothukudi students in Ukraine

உக்ரைனிலுள்ள தூத்துக்குடி மாணவர்களின் விவரங்களை தெரிவிக்க தொடர்பு அலுவலர் நியமனம்: கலெக்டர் செந்தில்ராஜ்