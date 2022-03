மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் கோவில் கடற்கரையில் மணலில் சிவலிங்கம் உருவாக்கி வழிபாடு + "||" + Worship by making Shiva lingam in the sand on the beach of Thiruchendur temple

திருச்செந்தூர் கோவில் கடற்கரையில் மணலில் சிவலிங்கம் உருவாக்கி வழிபாடு