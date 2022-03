மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியம், டெல்லிக்கு தலை வணங்காது- மந்திரி ஆதித்ய தாக்கரே பேச்சு + "||" + Marathas do not bow their heads to Delhi

மராட்டியம், டெல்லிக்கு தலை வணங்காது- மந்திரி ஆதித்ய தாக்கரே பேச்சு