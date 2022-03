மாவட்ட செய்திகள்

அயோத்தியாப்பட்டணம் ஒன்றியக்குழு தலைவர் மீதான நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் நிறைவேறியது + "||" + The no-confidence motion against the Union President was passed

அயோத்தியாப்பட்டணம் ஒன்றியக்குழு தலைவர் மீதான நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் நிறைவேறியது