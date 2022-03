மாவட்ட செய்திகள்

பேத்தியை மீட்டுத்தரக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் முதியவர் தீக்குளிக்க முயற்சி-வாயில் கருப்பு துணி கட்டி வந்த மக்கள் நீதிமய்யம் கட்சியினரால் பரபரப்பு + "||" + Elderly man tries to set fire to collector's office demanding ransom for granddaughter

பேத்தியை மீட்டுத்தரக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் முதியவர் தீக்குளிக்க முயற்சி-வாயில் கருப்பு துணி கட்டி வந்த மக்கள் நீதிமய்யம் கட்சியினரால் பரபரப்பு