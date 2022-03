மாவட்ட செய்திகள்

திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் தெப்பக்குளத்தில் தீர்த்தவாரி + "||" + After 40 years, Tiruvallikeni Parthasarathy Temple was rebuilt at Theppakulam

திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் தெப்பக்குளத்தில் தீர்த்தவாரி