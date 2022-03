மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள் உள்பட மாவட்டம் முழுவதும் 486 பேர் இன்று பதவிஏற்பு + "||" + A total of 486 people across the district, including Dindigul Municipal Councilors, were sworn in today

