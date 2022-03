மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் புதிய கவுன்சிலர்கள் பதவி ஏற்பு விழா + "||" + Inauguration Ceremony of New Councilors in Pollachi Municipality

பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் புதிய கவுன்சிலர்கள் பதவி ஏற்பு விழா