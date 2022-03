மாவட்ட செய்திகள்

குருமலை மலைகிராமத்தில் பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட சாலை பணியை மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து திட்ட இயக்குனர்ஆய்வு + "||" + Project Directors review on resumption of halfstopped road work in Kurumalai hill village

குருமலை மலைகிராமத்தில் பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட சாலை பணியை மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து திட்ட இயக்குனர்ஆய்வு