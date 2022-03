மாவட்ட செய்திகள்

வாரணாசியில் பிரதிஷ்டை செய்வதற்காக ராமேசுவரத்தில் இருந்து 9 அடி உயர சிவலிங்கம் + "||" + 9 feet high Shiva lingam from Rameswaram for dedication at the Tamil Nadu Cultural Temple under construction at Kasi Varanasi

