மாவட்ட செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற 210 பேர் இன்று பதவியேற்பு + "||" + 210 winners of urban local elections were sworn in today

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற 210 பேர் இன்று பதவியேற்பு