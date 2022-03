மாவட்ட செய்திகள்

பூண்டியில் இருந்து புழல் ஏரிக்கு தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தம் + "||" + Stop opening of water from Poondi to Puhal Lake

