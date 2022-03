மாவட்ட செய்திகள்

பூந்தமல்லி நகராட்சியில் பதவி ஏற்க சக்கர நாற்காலியில் வந்த தி.மு.க. கவுன்சிலர் + "||" + DMK Councilor come to Poonamallee municipality by wheelchair

பூந்தமல்லி நகராட்சியில் பதவி ஏற்க சக்கர நாற்காலியில் வந்த தி.மு.க. கவுன்சிலர்