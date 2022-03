மாவட்ட செய்திகள்

உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு விவசாயிகளே விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் + "||" + Farmers have to set the price for the produce they produce

உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு விவசாயிகளே விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்