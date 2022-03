மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் மாநகராட்சி முதல் மேயருக்கான மறைமுக தேர்தல் + "||" + Indirect election for the first mayor of Karur Corporation

கரூர் மாநகராட்சி முதல் மேயருக்கான மறைமுக தேர்தல்