மாவட்ட செய்திகள்

‘அடுத்து என்ன நடக்குமோ என்ற அச்சத்திலேயே இருந்தோம்’-உக்ரைன் நாட்டில் இருந்து திரும்பிய சேலம் மாணவி பேட்டி + "||" + ‘We were afraid of what would happen next’ - Interview with a Salem student returning from Ukraine

‘அடுத்து என்ன நடக்குமோ என்ற அச்சத்திலேயே இருந்தோம்’-உக்ரைன் நாட்டில் இருந்து திரும்பிய சேலம் மாணவி பேட்டி