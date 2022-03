மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியின் முதல் பெண் மேயராக இளமதி பதவி ஏற்பு + "||" + Inauguration as the first female mayor of the DINDIGUL corporation

