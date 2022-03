மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில்6 நகராட்சி, 19 பேரூராட்சி தலைவர் பதவிகளை தி.மு.க. கைப்பற்றியது + "||" + In Theni district The DMK has won 6 municipal and 19 mayoral posts Captured

தேனி மாவட்டத்தில்6 நகராட்சி, 19 பேரூராட்சி தலைவர் பதவிகளை தி.மு.க. கைப்பற்றியது