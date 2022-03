மாவட்ட செய்திகள்

மறைமுக தேர்தலில் தி மு க வேட்பாளர் வெற்றிஉளுந்தூர்பேட்டை நகரசபை தலைவராக முன்னாள் எம் எல் ஏ திருநாவுக்கரசு பதவி ஏற்பு + "||" + The front runner wins the by election Former MLA Thirunavukarasu takes over as Ulundurpettai Municipal Council chairman

மறைமுக தேர்தலில் தி மு க வேட்பாளர் வெற்றிஉளுந்தூர்பேட்டை நகரசபை தலைவராக முன்னாள் எம் எல் ஏ திருநாவுக்கரசு பதவி ஏற்பு