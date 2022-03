மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடி நகராட்சி தலைவராக உமா சிவாஜி கணேசன் போட்டியின்றி தேர்வு + "||" + As the mayor of Vaniyambadi Uma Shivaji Ganesan elected unopposed

வாணியம்பாடி நகராட்சி தலைவராக உமா சிவாஜி கணேசன் போட்டியின்றி தேர்வு