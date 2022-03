மாவட்ட செய்திகள்

மல்லூர் பேரூராட்சியில் ருசிகரம்: சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மனைவி தலைவர்-கணவர் துணைத்தலைவர் + "||" + In Mallur town panchayath the wife who won the election independently was elected as the chairman and the husband as the deputy chairman

மல்லூர் பேரூராட்சியில் ருசிகரம்: சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மனைவி தலைவர்-கணவர் துணைத்தலைவர்