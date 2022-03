மாவட்ட செய்திகள்

தாம்பரம் மாநகராட்சியின் முதல் மேயர், துணை மேயர் போட்டியின்றி தேர்வு + "||" + First Mayor and Deputy Mayor of Tambaram Corporation elected without contest

தாம்பரம் மாநகராட்சியின் முதல் மேயர், துணை மேயர் போட்டியின்றி தேர்வு