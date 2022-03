மாவட்ட செய்திகள்

வனவிலங்குகள் தாகம் தீர்க்க காமராஜ் சாகர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் + "||" + Water from the Kamaraj Sagar Dam should be opened to quench the thirst of the wildlife

