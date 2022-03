மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி நகரசபை தலைவர் பதவிக்கான மறைமுக தேர்தலில் விதிமீறல் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அ தி மு க கவுன்சிலர் புகார் மனு + "||" + False mark Irregularities in the indirect election for the post of mayor The complaint of the Chief Councilor to the Election Commission

கள்ளக்குறிச்சி நகரசபை தலைவர் பதவிக்கான மறைமுக தேர்தலில் விதிமீறல் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அ தி மு க கவுன்சிலர் புகார் மனு