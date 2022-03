மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே கொடுத்த கடனை திருப்பி கேட்டவருக்கு அடி உதை வாலிபர் கைது + "||" + Near Ulundurpet Arrest of a youth who kicked the person who asked to repay the loan given

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே கொடுத்த கடனை திருப்பி கேட்டவருக்கு அடி உதை வாலிபர் கைது