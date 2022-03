மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே நாளில் 11,879 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + The corona vaccine was given to 11,879 people in a single day

ஒரே நாளில் 11,879 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி