மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் திருவிழாவில் 170 ஆடுகள், 300 கோழிகளை பலியிட்டு சிறப்பு வழிபாடு + "||" + Special worship at the temple festival with the sacrifice of 170 goats and 300 chickens

கோவில் திருவிழாவில் 170 ஆடுகள், 300 கோழிகளை பலியிட்டு சிறப்பு வழிபாடு