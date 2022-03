மாவட்ட செய்திகள்

என்ஜினீயர் கோகுல்ராஜ் ஆணவ கொலை வழக்கில் யுவராஜ் உள்பட 10 பேர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பு + "||" + Yuvraj and 10 others convicted in the Gokulraj massacre case

என்ஜினீயர் கோகுல்ராஜ் ஆணவ கொலை வழக்கில் யுவராஜ் உள்பட 10 பேர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பு