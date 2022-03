மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் கணவர் உயிரிழந்ததால் துக்கம் தாங்காமல் மனைவி தூக்கிட்டு தற்கொலை + "||" + Unable to mourn the loss of her husband in the accident, the wife committed suicide by hanging herself

விபத்தில் கணவர் உயிரிழந்ததால் துக்கம் தாங்காமல் மனைவி தூக்கிட்டு தற்கொலை