மாவட்ட செய்திகள்

பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் சரியான நேரத்திற்குள் நிறைவேற்றி முடிக்கப்படும் - பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி + "||" + Will be completed and completed on time

பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் சரியான நேரத்திற்குள் நிறைவேற்றி முடிக்கப்படும் - பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி